مبيعات المؤسسات المحلية والعربية تهبط ببورصة مصر

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على نحو 88 بالمئة من المعاملات والمؤسسات على نحو 83 بالمئة.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للسوق 1.7 بالمئة بعد أن تراجع أمس الأحد 2.3 بالمئة بعد الإعلان عن فشل استحواذ بلتون المالية على بنك الاستثمار سي.آي كابيتال.