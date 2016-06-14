بورصات الخليج ترتفع في تعاملات ضعيفة مع ترقب إدارج السعودية في إم.إس.سي.آي

من سيلين أسود

دبي 14 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء لكن مستثمرين كثيرين أحجموا عن المشاركة في التعاملات ترقبا لقرار إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في وقت لاحق اليوم حول ما إذا كانت ستدرس إدراج السعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة.

ومن المنتظر أن تعلن إم.إس.سي.آي بعد إغلاق السوق اليوم ما إذا كانت ستضع المملكة قيد المراجعة لإدراج محتمل في المؤشر بحلول منتصف 2017 .

وسيجلب الإدراج مليارات الدولارات من الصناديق الخاملة الأجنبية إلى السوق لكن مديري الصناديق منقسمون حول ما إذا كانت المملكة ستوضع قيد المراجعة هذا العام أم لا.

ويعتقد بعضهم إن هناك احتمالا قويا لإدراج السعودية في المؤشر نظرا لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية والإصلاحات في أنشطة التداول التي أعلنها المنظمون في أوائل مايو أيار لكن يعتقد آخرون أن الإدراج لن يتم قبل منتصف 2018.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 بالمئة مع صعود سهم السعودية للكهرباء التي تسيطر عليها الدولة بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة إلى 20.05 ريال مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ نهاية مايو أيار.

وقالت السعودية للكهرباء في مطلع الأسبوع إنها وجهت الدعوة إلى الشركات لإبداء الاهتمام لبناء محطتي كهرباء تعملان بالطاقة الشمسية في المملكة حيث ستستثمر الشركات في المحطتين وتبيع الكهرباء إلى الشركة السعودية في صفقات قد تصبح نموذجا لمشروعات البنية التحتية في المستقبل في إطار إصلاحات اقتصادية مزمعة.

لكن سهم دار الأركان للتطوير العقاري تراجع 3.2 بالمئة مع قيام المستثمرين بمبيعات لجني أرباح من المكاسب التي تحققت بفعل توقعات بأن الشركة ستستفيد من مشروعات الإسكان في خطة الإصلاحات الاقتصادية للمملكة والتي أعلنت الأسبوع الماضي. وهبط سهم إعمار المدينة الاقتصادية -وهي مستفيد محتمل آخر- إثنين في المئة.