البنوك تهبط بالبورصة السعودية لكن أسواق المنطقة ترتفع

من سيلين أسود

دبي 27 يونيو حزيران (رويترز) - هبطت أسهم البنوك بالبورصة السعودية اليوم الاثنين مع تنامي حذر المستثمرين قبيل إعلان النتائج المالية للربع الثاني من العام بينما عوضت معظم أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط بعض الخسائر التي منيت بها جراء موجة البيع التي أعقبت تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

ونزل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة مع قيام المستثمرين ببيع أسهم البنوك في الساعة الأخيرة من جلسة التداول. وانخفض سهم مصرف الراجحي أكبر بنك إسلامي سعودي 2.2 بالمئة إلى 56.50 ريال مع تراجع مؤشر قطاع البنوك 0.8 بالمئة.

وقالت الرياض المالية في مذكرة إن شح السيولة والضغوط على الودائع من أكبر التحديات التي تواجه القطاع المصرفي هذا العام.

وأبقى محللو الرياض المالية على تصنيفهم لأسهم البنك السعودي الهولندي والبنك السعودي الفرنسي وبنك ساب ومجموعة سامبا المالية عند توصية بالشراء لكنهم صنفوا سهم مصرف الراجحي عند محايد وقالوا إنه قريب نسبيا من قيمته العادلة البالغة 64 ريالا.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.3 بالمئة في تداول هزيل. وقادت الأسهم القطرية المدرجة في مؤشر ام.اس.سي.آي الخسائر مع تراجع سهم صناعات قطر واحدا بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.8 بالمئة بعدما هوى 5.5 بالمئة أمس الأحد مع تجاوز الرابحين للخاسرين بواقع 16 إلى 11 سهما.

وارتفع سهم أوراسكوم للاتصالات الأكثر تداولا في السوق والمفضل لدى المضاربين المحليين 3.8 بالمئة.