صعود بورصتي قطر ودبي وأداء ضعيف لباقي المنطقة

من أندرو تورشيا

دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - صعدت بورصة قطر مع اختراقها مستوى مقاومة فنية رئيسيا وتعززت بورصة دبي بأسهم الشركات العقارية اليوم الإثنين بينما شهدت معظم أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط أداء ضعيفا في ظل هبوط أسعار النفط ونتائج متباينة للشركات.

وصعد مؤشر بورصة قطر 1.6 بالمئة إلى 10585 نقطة متجاوزا ذروة ديسمبر كانون الأول ومارس آذار عند 10490 نقطة و10502 نقطة على الترتيب. وارتفع حجم التداول لنحو أربعة أمثاله عن أمس الأحد.

وكانت هناك عمليات شراء قوية في بعض الأسهم القيادية لشركات من المنتظر أن تعلن نتائجها للربع الثاني من العام في الأسابيع القليلة القادمة. وصعد سهم صناعات قطر 3.9 بالمئة وسهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية اثنين بالمئة قبيل إعلان النتائج المالية بعد إغلاق السوق.

وارتفع مؤشر سوق دبي 1.4 بالمئة إلى 3535 نقطة مع صعود قيم التداول لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وزاد سهم إعمار العقارية القيادي 2.2 بالمئة وشهدت أسهم الفئة الثانية في القطاع العقاري عمليات شراء في أواخر الجلسة ليصعد سهم الاتحاد العقارية اثنين بالمئة وسهم ديار للتطوير 2.3 بالمئة.

وفي حين يعتقد كثير من المحللين أن أسعار الوحدات السكنية والإيجارات في دبي ستشهد مزيدا من الانخفاض فقد قالت فاليو سترات للاستشارات العقارية في تقرير أمس الأحد إن لدى السوق فرصة جيدة لبدء التعافي في النصف الثاني من 2016.

وشهدت البورصات الأخرى في المنطقة أداء أضعف بكثير مع تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 بالمئة رغم أن سهم ميثاق للتأمين التكافلي صعد بالحد الأقصى اليومي 15 بالمئة في أنشط تداول له منذ ديسمبر كانون الأول 2013.