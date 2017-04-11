سهم دبي الإسلامي يرتفع بعد إعلان نتائج الربع/1 وسط سيولة هزيلة في المنطقة

من سيلين أسود

دبي 11 أبريل نيسان (رويترز) - حققت أسهم بنك دبي الإسلامي أداء متفوقا على معظم نظيراتها في المنطقة اليوم الثلاثاء بعدما سجل المصرف نموا بأكثر من عشرة بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام بينما كانت السيولة السوقية في بورصات الشرق الأوسط هزيلة بشكل عام.

وقال متعاملون إن مستثمري الأجل الطويل من المؤسسات أحجموا عن المشاركة في ضوء تنامي المخاطر السياسية في المنطقة.

وزاد سهم دبي الإسلامي 0.9 بالمئة بعدما سجل المصرف صافي ربح عائدا إلى المساهمين في الربع الأول بلغ مليار درهم (272.3 مليون دولار) بزيادة 14 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

ودبي الإسلامي هو أول مصرف في المنطقة يعلن أرباحه الفصلية.

ورغم ذلك أغلقت سوق دبي التي يجري فيها تداول أسهم البنك مستقرة مع هبوط 18 سهما وصعود ثمانية غير سهم بنك دبي الإسلامي.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 بالمئة مع تراجع سهم بنك الخليج الأول المندمج حديثا 0.5 بالمئة بعدما كان واحدا من الأسهم التي حققت أفضل أداء الأسبوع الماضي.

وهبط سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.3 بالمئة بفعل مبيعات لجني الأرباح. وانخفض حجم تداول أسهم طاقة بشكل كبير عن المستويات المرتفعة للغاية التي شهدها على مدى الأسبوع السابق.