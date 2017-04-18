ارتفاع بورصة دبي وسط صعود عام للأسهم وتراجع معظم بورصات الخليج

من أندرو تورشيا

دبي 18 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت بورصة دبي مع صعود الأسهم بشكل عام اليوم الثلاثاء بينما سجلت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى أداء ضعيفا مع تباين أسهم البنوك السعودية بعد إعلان النتائج المالية للربع الأول من العام.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.9 في المئة إلى 3496 نقطة متعافيا من قرب مستوى دعم فني عند 3435 نقطة وهو أدنى مستوياته في مارس آذار. وارتفعت تسعة من العشرة أسهم الأكثر تداولا وصعد سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 2.7 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.

وصعد سهم إعمار العقارية 3.3 في المئة بعدما قال مسؤول في الشركة إن فندق العنوان وسط مدينة دبي التابع لإعمار، الذي تضرر من حريق في ليلة رأس السنة الجديدة في 2015، سيعاد فتحه في الربع الأخير من العام.

لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي تراجع 1.1 في المئة مع هبوط سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) اثنين في المئة بعد تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح. وانخفض سهم بنك أبوظبي الأول أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة 1.8 في المئة بعدما صعد 2.8 في المئة في الجلسة السابقة.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مستقرا مع هبوط سهم البنك التجاري القطري ثلاثة في المئة بعدما سجل المصرف انخفاضا بلغ 66.7 في المئة في صافي ربح الربع الأول من العام إلى 91.2 مليون ريال (25.1 مليون دولار).

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحدا في المئة. وأبدى بعض المستثمرين قلقهم من تأخر شركات كثيرة في الإعلان عن نتائجها المالية وهو ما أثار تكهنات بأنها تعد لإعلان مفاجآت سلبية نظرا للتباطؤ الاقتصادي في المملكة.

ورغم ذلك، قال محللون إنهم يعتقدون أن التأخيرات ترجع إلى تحول المملكة إلى المعايير المحاسبية الدولية الجاري تطبيقها الآن. ولتيسير عملية التحول، قالت هيئة السوق المالية العام الماضي إن الشركات يمكنها إعلان نتائجها المالية الفصلية خلال 30 يوما من انتهاء الفترة المعنية بدلا من 15 يوما في السابق.