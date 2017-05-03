بنك ساب السعودي يوزع 0.35 ريال للسهم في 4 مايو عن النصف/2

القاهرة 3 مايو أيار (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) سادس أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول اليوم الأربعاء إنه سيوزع 0.35 ريال للسهم في الخامس من مايو أيار عن أرباح النصف الثاني من 2016.