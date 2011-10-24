قمة رويترز- ماجد الفطيم تعتزم التوسع في مصر وإصدار صكوك قريبا

دبي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم الاماراتية اليوم الاثنين إن الشركة قد تطلق برنامج صكوك الشهر القادم على أقرب تقدير وماضية في خطط للتوسع في مصر رغم تأثر عملياتها هناك بشدة بسبب الاضطرابات.

واضطرت شركة تطوير مراكز التسوق وهي الوكيل الحصري لسلسلة متاجر كارفور في الخليج لاغلاق متاجرها ومراكز التسوق التابعة لها في مصر في اعقاب أعمال شغب تلت الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وتمضي الشركة الآن قدما في خططها للتوسع في مصر وتسعى للحصول على تمويل لانشاء مركز تجاري جديد.

وقال إياد ملص الرئيس التنفيذي للشركة في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن الشركة تبحث مع بنوك مصرية الحصول على تمويل لأجل 13 عاما.

وأضاف أن انشاء المراكز التجارية يتطلب في أمثل الاحوال تمويلا لاجل عشر سنوات لكنه أضاف ان هذا ليس ممكنا دائما.

ولدى ماجد الفطيم حاليا خمسة مراكز كبرى للتسوق وبعض المتاجر في مصر.

وقال ملص إن الشركة تنوي طرق أبواب سوق الدين وتخطط لإصدار صكوك ربما يطلق الشهر القادم على أقرب تقدير.

واختتمت الشركة جولات ترويجية لاصدار من برنامجها للسندات متوسطة الاجل البالغ حجمه ملياري دولار في يونيو حزيران لكنها فضلت عدم اصدار سندات بسبب ظروف السوق غير المواتية.