سوريا ترجئ الترشح لمقعد في مجلس حقوق الإنسان

(لاضافة تأكيد سوريا والكويت واقتباسات)

الامم المتحدة 11 مايو ايار (رويترز) - قال مبعوثا سوريا والكويت في الامم المتحدة ان سوريا التي تشن حملة عنيفة ضد المحتجين المناهضين للحكومة تخلت اليوم الاربعاء عن محاولتها نيل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة هذا العام.

وقال السفير الكويتي في الامم المتحدة منصور عياد العتيبي ان سوريا ابلغت اجتماعا مغلقا للاعضاء الاسيويين في الامم المتحدة انها وافقت على مبادلة ترشيحها مع الكويت التي كان مقررا أن تسعى للحصول على مقعد في المجلس عام 2013 وانها انسحبت من السباق العام الحالي.

واضاف للصحفيين ان الكويت وافقت على شروط المبادلة.

ونفى السفير السوري بشار جعفري ان تكون الحكومة قد تعرضت لضغط للانسحاب من سباق الانضمام الى مجلس حقوق الانسان او ان القرار له صلة بالاحداث على الارض في سوريا. وقال ان بلاده ستترشح لفترة مدتها ثلاث سنوات عام 2013.

وقال جعفري ان القرار جاء بناء على ارادة الحكومة السورية تغيير موعد ترشيحها وبناء على اعادة النظر في اولوياتها.

وبموجب اتفاق مسبق بين الدول الآسيوية التي تشمل دولا شرق اوسطية داخل الامم المتحدة كانت سوريا تعتزم خوض المنافسة مع الهند واندونيسيا والفلبين على أربعة مقاعد لاسيا في المجلس الذي يضم 47 عضوا.

وقال العتيبي ان اعضاء المجموعة الاسيوية اقروا بالاجماع اتفاق الكويت مع سوريا على مبادلة الترشيح.