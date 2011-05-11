البورصة القطرية عند أعلى مستوى في شهر وسط تفاؤل برفع التصنيف

من نادية سليم

دبي 11 مايو ايار (رويترز) - صعدت بورصة الأسهم القطرية إلى أعلى مستوى لها في شهر اليوم الأربعاء مدعومة بتوقعات برفع تصنيف المؤشر القطري بينما ارتفعت البورصة المصرية لليوم الثالث بعدما أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة القيادية نتائج فاقت التوقعات.

وبينما ارتفعت معظم أسواق الأسهم في المنطقة ضغط سهم شركة النهضة للخدمات على البورصة العمانية بعدما أعلنت الشركة تراجع أرباحها الفصلية.

وساعدت عمليات شراء كثيفة على ارتفاع مؤشر بورصة قطر ‪<. QSI>‬ مع عودة المشترين من المؤسسات آملين في أن ترفع شركة إم.إس.سي.آي تصنيف البلد المصدر للغاز إلى سوق ناشئة في يونيو حزيران.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني ذو الثقل 2.4 بالمئة بفضل اصدار حقوق.

وقال هاني جرجس كبير المتعاملين المساعد في دلالة للسمسرة "سهم بنك قطر الوطني يرتفع لأن المستثمرين مازالوا في انتظار ادراج الأسهم الاضافية... معظم المؤشرات الفنية تظهر اننا نرتفع."

واغلق المؤشر القطري مرتفعا 1.2 بالمئة عند أعلى مستوى منذ 14 من ابريل نيسان وسجلت احجام التداول أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

وقال جرجس إن المؤشر سيرتفع إلى 8800 نقطة ثم يبلغ 9000 نقطة شريطة ان تظل السيولة مرتفعة.