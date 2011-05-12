أسواق الامارات وقطر تتراجع بفعل جني الأرباح وصعود البورصة المصرية

من نادية سليم

دبي 12 مايو ايار (رويترز) - تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الخميس مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح في الامارات العربية المتحدة وقطر بينما ضغط سهم النهضة للخدمات على المؤشر العماني لليوم الثاني.

وهبطت أسهم دبي القيادية ليتوقف صعود المؤشر الذي استمر جلستين. وانخفض سهم إعمار العقارية 0.6 في المئة وسهم أرابتك القابضة للبناء 2.1 في المئة. وهبط سهم دريك آند سكل انترناشونال 0.9 في المئة بعد أن ارتفع 2.9 في المئة يوم الأربعاء قبل ساعات من إعلان ارتفاع بلغ 21 في المئة في صافي الأرباح متجاوزا التوقعات.

وشكلت الأسهم الثلاثة ربع إجمالي الأسهم التي تم تداولها على قائمة مؤشر سوق دبي ‭.DFMGI‬‏ الذي انخفض 0.7 في المئة.

وتوقع محللون قبيل جلسة التداول الهادئة انخفاض احجام التداول بينما يقدم احتمال ادراج السوق في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة مصدر ارتياح مؤقتا.

وقال روبرت مكينون مدير الاستثمار في ايه.اس.اي.اس كابيتال "لا أرى أي محفزات عدا احتمال الادراج في مؤشر إم.إس.سي.آي."

وأضاف "ربما نرى حركة مستقرة خلال الصيف.

"حتى إذا جرى إدراجها على المؤشر فسيقتصر الأمر على تتبع المستثمرين المحليين الاتجاه لنحو اسبوعين قبل أن تعود السوق لهدوء الصيف."