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شركة تابعة لعربي الكويتية تفوز بمناقصة قيمتها 11.2 مليون دينار

Sun Apr 10, 2011 10:43am GMT
 
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الكويت 10 ابريل نيسان (رويترز) - أعلنت مجموعة عربي القابضة اليوم الأحد أن شركة تابعة لها فازت بمناقصة حكومية قيمتها 11.2 مليون دينار (40.5 دولار).

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت إن لجنة المناقصات المركزية الحكومية أرسلت كتاب ترسية المناقصة على شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا المملوكة لها بنسبة 73 في المئة.

وأشار البيان إلى أن المناقصة تابعه لشركة البترول الوطنية الكويتية ومدتها 21 شهرا وتتعلق بأعمال توريد مادة حافزة خاصة باحدى وحدات مصفاة الشعيبة لتكرير النفط المملوكة لشركة البترول الوطنية.

وتأسست شركة مجموعة عربي القابضة في 1982 وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في 1997 ويبلغ رأسمالها المدفوع 13.6 مليون دينار طبقا لبيانات بورصة الكويت على الانترنت.

(الدولار = 0.2767 دينار)

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