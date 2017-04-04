كونا: تشكيل مجلس إدارة جديد للخطوط الكويتية برئاسة سامي الرشيد

الكويت 4 أبريل نيسان (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إنه تم تشكيل مجلس إدارة جديد للخطوط الجوية الكويتية الحكومية برئاسة سامي فهد الرشيد بدلا من رشا الرومي.