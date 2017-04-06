الامتياز الكويتية تبيع نصف حصتها في هيومن سوفت القابضة

الكويت 6 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية الكويتية اليوم الخميس إنها باعت 12.224 مليون سهم تمثل نصف حصتها وشركاتها التابعة في شركة هيومن سوفت القابضة مقابل 36.7 مليون دينار (120.3 مليون دولار).

وقالت الإمتياز في بيان لبورصة الكويت إن الصفقة تمت بسعر ثلاثة دنانير للسهم الواحد.

وأضافت الشركة أنه سينتج عن العملية تحقيق أرباح قدرها 30.4 مليون دينار وستم تسجيلها في بيانات الربع الثاني من 2017.

وقالت الامتياز إن الطرف المشتري هو عملاء لشركتي سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد ومقرها لندن والمجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة ومقرها دبي.

(الدولار = 0.305 دينار)