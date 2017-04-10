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وزير النفط الكويتي يعلن توقيع اتفاقية الشراكة لمصفاة الدقم مع عمان

Mon Apr 10, 2017 2:06pm GMT
 
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الكويت 10 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أنه تم توقيع اتفاقية الشراكة لإنشاء مصفاة الدقم مع سلطنة عمان اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المرزوق قوله "تم توقيع اتفاقيتي الشراكة وشراء الأسهم بين كل من شركة البترول الكويتية العالمية وشركة النفط العمانية بما يخص شركة الشراكة في هذا المشروع في مسقط اليوم."

وأشار إلى أن المصفاة ذات طاقة تكريرية 230 ألف برميل يوميا وتقع في منطقة الدقم جنوب سلطنة عمان وتطل على بحر العرب. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 
 