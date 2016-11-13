الصناعات الوطنية الكويتية تعتزم إصدار سندات بحد أقصى 25 مليون دينار

الكويت 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية اليوم الأحد إن هيئة أسواق المال الكويتية وافقت لها على نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدار وطرح وتسويق سندات دين تصدر عن الشركة بقيمة لا تتجاوز 25 مليون دينار (82.4 مليون دولار).

وأضافت المجموعة في بيان لبورصة الكويت أن مدة السندات ستكون 5 سنوات وبسعر فائدة متغير مقداره 2.25 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي للدينار الكويتي وتدفع كل ثلاثة أشهر.

وقالت الصناعات الوطنية إن شركة الأهلي كابيتال للاستثمار ستكون مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب في السندات مبينا أن الشركة تنوي إصدار السندات قبل 31 ديسمبر كانون الأول المقبل.

وأضاف البيان أنه عند اتمام الاصدار وبافتراض تغطية الاكتتاب بالكامل "من المتوقع زيادة مطلوبات الشركة في حدود 5 ملايين دينار كويتي تقريبا وسوف يظهر هذا الأثر في البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2016."