وزير النفط العراقي يؤكد التزام بلاده بخفض الإنتاج 200 ألف ب/ي

الكويت 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أكد وزير النفط العراقي اليوم الأربعاء التزام بلاده بحصتها المقررة من خفض الإنتاج النفطي والتي تتراوح بين 200 و210 آلاف برميل يوميا اعتبارا من مطلع يناير كانون المقبل.