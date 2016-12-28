وزير النفط العراقي يؤكد التزام بلاده بخفض الإنتاج 200 ألف ب/ي
الكويت 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أكد وزير النفط العراقي اليوم الأربعاء التزام بلاده بحصتها المقررة من خفض الإنتاج النفطي والتي تتراوح بين 200 و210 آلاف برميل يوميا اعتبارا من مطلع يناير كانون المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزير العراقي جبار اللعيبي الذي يزور الكويت حاليا توقعاته بأن يصل سعر برميل النفط إلى مستوى 60 دولارا. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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