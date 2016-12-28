وزير النفط العراقي يقول الظروف مشجعة لإمداد الكويت بالغاز

الكويت 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قوله اليوم الأربعاء إن الظروف مشجعة لإمداد الكويت بالغاز الطبيعي العراقي. ‭‭ ‬‬واعتبر الوزير الذي يزور الكويت حاليا أن مشروع إمداد الكويت بالغاز ليس جديدا ويتضمن توريد نحو 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا متوقعا أن يرى هذا المشروع النور "قريبا جدا."

جاءت تصريحات اللعيبي بعد مباحثات أجراها مع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان لاستكمال دراسة هذا المشروع والإطار العام للاتفاقية الخاصة به والطرق الفنية المناسبة.