نمو الإيرادات يرفع أرباح بنك بوبيان الكويتي 17% في 2016

الكويت 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - حقق بنك بوبيان الكويتي ارتفاعا في أرباحه الصافية بلغت نسبته 17 في المئة في سنة 2016 بفضل زيادة الإيرادات التشغيلية.

وأعلن البنك في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن أرباحه الصافية السنوية بلغت 41.07 مليون دينار في 2016 مقابل 35.24 مليون دينار في 2015.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد ان جميع مؤشرات أداء البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا حتى نهاية عام 2016 الماضي حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 3.5 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 11 في المئة كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 103 ملايين دينار بنسبة نمو قدرها 13 في المئة.

وأضاف أن ودائع العملاء زادت إلى 2.9 مليار دينار بنمو نسبته 23 في المئة.

وأضاف أن البنك يوصي بتوزيع 6 فلوس نقدية لكل سهم و5 أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن 2016.

وأظهرت حسابات رويترز فإن البنك حقق أرباحا صافية بلغت 11.44 مليون دينار في الربع الرابع من 2016 مقارنة مع 10.08 مليون دينار قبل عام.