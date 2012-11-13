انخفاض الفائض التجاري للكويت إلى 23 مليار دولار في الربع/2

13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي الكويتي اليوم الثلاثاء أن فائض التجارة الخارجية للكويت انخفض إلى 6.61 مليار دينار (23.4 مليار دولار) في الفترة بين ابريل نيسان ويونيو حزيران من 7.26 مليار دينار في الربع السابق. التجارة الخارجية للكويت الربع/2-2012 الربع/1-2012 الربع/2-2011 بالمليار دينار الصادرات 8.511 9.079 7.202 صادرات النفط 7.955 8.485 6.731 الواردات 1.902 1.822 1.650 الفائض 6.610 7.257 5.552 التغيرات السنوية بالدينار الصادرات الاسمية 18.2% 45.8% 41.1% الواردات الاسمية 15.3% 12.8% -36.1% ملحوظة: أرقام صادرات النفط هي تقديرات للبنك المركزي. التغيرات بالنسبة المئوية هي حسابات لرويترز من واقع البيانات الرسمية. (الدولار = 0.2823 دينار كويتي) (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)