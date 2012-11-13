أسهم مصر تواصل الصعود وسط آمال بشأن اتفاق صندوق النقد وتباين أسواق الخليج

من باترك ور ونادية سليم

دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - واصلت الأسهم المصرية صعودها المستمر منذ أسبوع اليوم الثلاثاء حيث يراقب المستثمرون مفاوضات بشأن قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار تأمل الحكومة في إكمالها بنهاية الأسبوع بينما تباين أداء البورصات الخليجية.

وقال وزير المالية المصري أمس الإثنين إن من المنتظر توقيع اتفاق مبدئي بحلول يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يغادر فريق صندوق النقد القاهرة يوم الخميس.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 بالمئة ليسجل أعلى مستوى إغلاق له في نوفمبر تشرين الثاني. وزاد المؤشر أكثر من أربعة بالمئة منذ الرابع من نوفمبر بفضل آمال في اتفاق وشيك مع صندوق النقد قد يطلق العنان لتدفقات استثمارية على مصر.

وقال أسامة مراد من اراب فاينانس للسمسرة "إنهم يراقبون اتفاق صندوق النقد عن كثب."

وتراجع سهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال 1.7 بالمئة إلى 44.49 جنيه مصري (7.30 دولار) بعد تقرير أشار إلى أن السهم متداول بعلاوة على السعر المتوقع إذا اشترى بنك قطر الوطني حصة أغلبية في البنك المصري.

وأبلغت ثلاثة مصادر رويترز أمس الإثنين أن بنك قطر الوطني اقترب من إبرام اتفاق لشراء حصة سوسيتيه جنرال الفرنسي بسعر يقيم البنك المصري بأكمله بنحو 2.6 مليار دولار وهو أقل من قيمته السوقية البالغة نحو 3.3 مليار دولار.

وارتفع سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام 1.7 بالمئة بعد أن قالت البورصة إن الشركة حققت أرباحا صافية قدرها 1.62 مليار جنيه في الفترة بين 29 نوفمبر 2011 و 30 سبتمبر أيلول 2012 وهي أول عشرة أشهر للشركة منذ تأسيسها.