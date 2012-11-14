الكويت توقع عقد مشروع جسر جابر بقيمة 738 مليون دينار

الكويت 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن وزير الأشغال العامة وقع عقد مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد بقيمة 738 مليون دينار (2.6 مليار دولار).

ولم تذكر الوكالة الرسمية في الخبر الذي بث عبر الخدمة الإخبارية الهاتفية أي تفاصيل أخرى.

كانت كونا نقلت في وقت سابق هذا الأسبوع عن مسؤول في وزارة الأشغال قوله إن عقد التصميم والبناء سيوقع مع تحالف شركة هيونداي وشركة المجموعة المشتركة الكويتية على أن يستغرق تنفيذه خمس سنوات.

وقال سعود النقي الوكيل المساعد لشؤون قطاع الطرق في الوزارة إن مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد أحد أكبر المشاريع التنموية في البلاد وسيختصر المسافة بين ميناء الشويخ ومنطقة الصبية.