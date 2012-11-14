مقدمة 1-الكويت توقع عقد مشروع جسر جابر بقيمة 738 مليون دينار
(لاضافة تفاصيل وخلفية)
الكويت 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت الشركة المشتركة الكويتية في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنها وهيونداي للهندسة والانشاءات الكورية الجنوبية وقعتا عقد تصميم وبناء وصيانة جسر رئيسي في الكويت.
وقالت الشركة إنها ستملك حصة 21.5 بالمئة في مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح.
ولم يذكر البيان قيمة العقد لكن وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قالت في وقت سابق اليوم إن مشروع الجسر ككل قيمته 738 مليون دينار (2.6 مليار دولار).
وسيجري بناء الجسر فوق خليج الكويت وسيربط ميناء الشويخ بمنطقة الصبية المنتجة للنفط بشمال الدولة العضو في أوبك.
ويظهر توقيع العقد رغبة الكويت في المضي قدما في خططها التنموية بالرغم من توترات سياسية كبيرة. وتأجلت مشروعات تنموية بمليارات الدولارات أو ألغيت في السنوات الاخيرة بسبب الصراع بين الحكومة والبرلمان ويتزايد عدم اليقين السياسي في البلاد مع اقتراب انتخابات مبكرة في الأول من ديسمبر كانون الأول.
(الدولار = 0.2821 دينار كويتي) (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.