الصين تبقي على وارداتها من النفط الكويتي دون تغيير في 2013

شنغهاي 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مديران تنفيذيان لرويترز اليوم الخميس إن شركات التكرير الصينية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على الصفقات السنوية لامدادات النفط الخام للعام المقبل مع الابقاء على الامدادات من الكويت العضو في أوبك دون تغيير عن مستويات العام الحالي عند نحو 250 ألف برميل يوميا.

ويوازي الرقم نحو خمسة بالمئة من واردات الخام الصينية أكبر مشتر للوقود في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقال مدير تنفيذي مطلع على اتفاق الامددات "لم تسع الكويت حقا إلى تعزيز مبيعاتها إلى الصين لان إنتاجها النفطي لا يزال عند نحو 3.1 مليون برميل يوميا."

وقال رئيس مؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة إنه في غياب طلبيات إضافية من المشترين الأوروبيين لا تعتزم الكويت زيادة طاقتها الانتاجية من نحو 3.1 مليون برميل إلى 3.2 مليون في الأجل القصير.

والصين هي ثالث أكبر مشتر للخام الكويتي بعد كوريا الجنوبية والهند إذ تشتري ثمانية بالمئة من انتاج الدولة الخليجية سنويا.