قمة رويترز-كويت انرجي تتوقع أرباحا قياسية في 2012

من أحمد حجاجي

الكويت 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت سارة أكبر الرئيسة التنفيذية لشركة كويت انرجي الكويتية إنها تتوقع تحقيق أرباح صافية وصفتها بالقياسية في سنة 2012 وإنها تسعى للتوسع في اليمن إلى جانب مصر والعراق.

وفي مقابلة أجريت معها في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قالت أكبر "أعتقد أن هذه السنة ستكون أرباحنا قياسية لسببين.. الزيادة في الانتاج وأسعار النفط (المرتفعة)."

وبلغ صافي ربح كويت انرجي وهي إحدى الشركات المستقلة المتخصصة في الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط 34.8 مليون دولار في عام 2011 بزيادة 58.9 بالمئة عن عام 2010.

وقالت أكبر إن الشركة تعتمد في عملياتها حاليا وبشكل أساسي على مصر والعراق كما تسعى للتوسع في اليمن أيضا إلى جانب الدول الأخرى التي تعمل بها مثل سلطنة عمان وأوكرانيا ولاتفيا وروسيا وباكستان.

وحول عمليات الشركة في مصر قالت أكبر "التركيز كان في الفترة الماضية على جمهورية مصر العربية.. لقد طورنا تقنيات وأساليب الاستكشاف الموجودة فيها خلال فترة طويلة.. الآن جاء وقت الحصاد."

ويبلغ معدل الانتاج الحالي لإجمالي حصص الشركة التشغيلية في كل مناطق عملها بالعالم 17970 برميلا من النفط المكافئ يوميا.

وقالت أكبر إن انتاج الشركة من مصر وحدها يبلغ 12848 برميلا يوميا "والانتاج الأساسي من المنطقة في خليج السويس بالإضافة لمنطقة الصحراء الغربية لاسيما منطقة أبوسنان وكذلك منطقة برج العرب."