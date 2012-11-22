استئناف نشاط مصفاة يوروبورت الكويتية في هولندا

لندن 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر تجارية اليوم الخميس إن مصفاة يوروبورت التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية استأنفت عملها بمعدلات مخفضة بعد أعمال صيانة أطول من المتوقع.

وقال أحد المصادر ان المصفاة التي تبلغ طاقتها 88 ألف برميل يوميا في ميناء روتردام بهولندا بدأت اعمال الصيانة المقررة في اواخر سبتمبر أيلول لكن الصيانة استمرت فترة أطول مما كان متوقعا.

وقال المصدر "من أواخر سبتمبر حتى منتصف نوفمبر فترة أطول مما كان متوقعا."

وقال مصدر آخر ان وحدة التكسير المحفز بالسائل التي تنتج البنزين ما زالت تشهد أعمال صيانة. ورفضت شركة البترول الكويتية العالمية التعقيب.