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إقراض البنوك في الكويت ينمو بأقل معدل في 7 أشهر في أكتوبر ومعروض النقد يستقر

Mon Nov 26, 2012 2:38pm GMT
 
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26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك
المركزي الكويتي اليوم الإثنين أن المعروض النقدي (ن2) نما بمعدل
سنوي بلغ خمسة بالمئة في نهاية أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع نمو
بمعدل 5.1 بالمئة في الشهر السابق.
    وأظهرت البيانات أيضا أن إقراض البنوك للقطاع الخاص في الدولة
العضو في أوبك نما بمعدل سنوي بلغ 3.8 بالمئة في أكتوبر وهي أبطأ
وتيرة في سبعة أشهر وتقل عن معدل 4.8 بالمئة المسجل في سبتمبر
أيلول.
    
المعروض النقدي           أكتوبر 2012    سبتمبر 2012    أكتوبر
2011
التغير السنوي في ن1       10.2%          11.2%         15.3%
التغير السنوي في ن2       5.0%           5.1%          8.6%
التغير السنوي في ن2-ن1    3.5%           3.4%          6.8%
التغير السنوي في مطالبات  3.8%           4.8%          2.3%
البنوك على القطاع الخاص    
    
الأصول الأجنبية للمركزي الكويتي
بالمليار دينار          7.4             7.1           6.3
التغير السنوي           17.2%           12.9%         16.7%
    
    ملحوظة. التغيرات بالنسبة المئوية هي حسابات لرويترز من
البيانات الرسمية.
    
    

 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 