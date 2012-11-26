إقراض البنوك في الكويت ينمو بأقل معدل في 7 أشهر في أكتوبر ومعروض النقد يستقر

26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي الكويتي اليوم الإثنين أن المعروض النقدي (ن2) نما بمعدل سنوي بلغ خمسة بالمئة في نهاية أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع نمو بمعدل 5.1 بالمئة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات أيضا أن إقراض البنوك للقطاع الخاص في الدولة العضو في أوبك نما بمعدل سنوي بلغ 3.8 بالمئة في أكتوبر وهي أبطأ وتيرة في سبعة أشهر وتقل عن معدل 4.8 بالمئة المسجل في سبتمبر أيلول. المعروض النقدي أكتوبر 2012 سبتمبر 2012 أكتوبر 2011 التغير السنوي في ن1 10.2% 11.2% 15.3% التغير السنوي في ن2 5.0% 5.1% 8.6% التغير السنوي في ن2-ن1 3.5% 3.4% 6.8% التغير السنوي في مطالبات 3.8% 4.8% 2.3% البنوك على القطاع الخاص الأصول الأجنبية للمركزي الكويتي بالمليار دينار 7.4 7.1 6.3 التغير السنوي 17.2% 12.9% 16.7% ملحوظة. التغيرات بالنسبة المئوية هي حسابات لرويترز من البيانات الرسمية. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)