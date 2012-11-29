موجز لأهم الأنباء الساعة 0800 بتوقيت جرينتش

الأمم المتحدة 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - الأمم المتحدة - من شبه المؤكد ان تعترف الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم الخميس بدولة فلسطينية ذات سيادة رغم تهديدات الولايات المتحدة واسرائيل بمعاقبة السلطة الفلسطينية بحجب أموال تحتاجها بشدة الحكومة التي تدير الضفة الغربية. وفي سياق متصل فإن المساعي الفلسطينية للاعتراف بالدولة بصورة غير مباشرة في الأمم المتحدة تلقى وعودا بالدعم من أكثر من 12 دولة أوروبية حتى أمس الأربعاء وقال دبلوماسيون إن هذا الدعم قد يثني إسرائيل عن أي انتقام شديد من السلطة الفلسطينية لسعيها إلى ترقية وضعها في الأمم المتحدة.

الكويت - قالت صحف كويتية نقلا عن مسؤول قضائي إن 100 ألف من المواطنين والمقيمين في الكويت مهددون بمنع السفر لعدم سدادهم غرامات مستحقة عليهم صدرت بها أحكام قضائية نهائية.

القاهرة - أبلغ مصدر رئاسي رويترز أن الرئيس محمد مرسي سيلقي الخميس كلمة للشعب المصري يتناول فيها أمورا من بينها الإعلان الدستوري الذي اصدره الأسبوع الماضي والاحتجاجات التي اندلعت عقب صدوره.