استون مارتن تجري محادثات "متقدمة" مع مستثمرين لزيادة رأسمالها

لندن 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة استون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الرياضية إنها تجري محادثات "متقدمة" مع مستثمرين محتملين لضخ أموال في الشركة.

وذكرت مصادر أن شركة ماهيندرا اند ماهيندرا الهندية لصناعة الجرارات قدمت الأسبوع الماضي عرضا فاق ما قدمه صندوق انفست اندستريال الايطالي للاستثمار المباشر الذي وافقت عليه دار الاستثمار الكويتية التي تمتلك استون مارتن.

وقالت متحدثة باسم استون مارتن لرويترز اليوم الخميس "نجري محادثات لزيادة رأس المال.. الشركة ليست للبيع ومساهمونا الحاليون..دار الاستثمار ملتزمون للغاية حيال استون مارتن."

وأكدت المتحدثة أن تقرير نتائج الربع الثالث المقدم لحملة السندات والذي نشر أمس الأربعاء وصف المحادثات بأنها "في مرحلة متقدمة".

وذكرت مصادر يوم الثلاثاء أن المجموعة الهندية تأمل في التوصل لاتفاق لشراء ما يصل إلى نصف استون مارتن بنهاية الأسبوع الجاري وأضافوا أن من المحتمل أن يتضمن الاتفاق حصة مبدئية بنسبة 40 في المئة من أسهم الشركة يمكن أن ترتفع إلى 50 في المئة بثمن إجمالي يبلغ نحو 400 مليون دولار.