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ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالكويت

Sun Dec 2, 2012 7:57am GMT
 
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الكويت 2 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الأحد أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الامة بالكويت التي جرت أمس السبت بلغت 38.6 في المئة وذلك بناء على حسابات رويترز.

وطبقا للبيانات التي نشرتها وزارة الإعلام على موقع انتخابات مجلس الأمة 2012 فإن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 163301 ناخب في حين كان عدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات 422569 ناخبا.

ومثلت المشاركة في هذه الانتخابات تحديا كبيرا للحكومة بسبب الدعوات التي اطلقتها المعارضة لمقاطعة الانتخابات اعتراضا على تعديل نظام الدوائر الانتخابية.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن النتائج الرسمية النهائية لنسب المشاركة في وقت لاحق.

وكانت نسب المشاركة تتراوح في الانتخابات السابقة بين 60 و80 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير محمد هميمي)
 