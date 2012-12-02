موجز لأهم الأنباء الساعة 1300 بتوقيت جرينتش

القاهرة 2 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت المحكمة الدستورية العليا المصرية اليوم الأحد في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إنها علقت عملها لأجل غير مسمى بسبب احتجاجات إسلاميين حول مبناها ووصفت الاحتجاجات بأنها "اغتيال معنوي لقضاتها".

الخرطوم - قال كبير مفاوضي جنوب السودان اليوم إنه اجرى اجتماعات ناجحة مع وزير الدفاع السوداني ومسؤولين آخرين في محاولة لحل نزاع امني حدودي واستئناف صادرات النفط الجنوبية لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

الكويت - انتخبت الكويت برلمانا جديدا من المرتقب أن يكون مواليا للحكومة أو على اقل تقدير أقل معارضة لها من سابقه وهو ما قد يفقده قدرا من الشرعية في ظل مقاطعة المعارضة لعملية الاقتراع.

رام الله (الضفة الغربية) - وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى رام الله اليوم قادما من نيويورك حيث نجح في رفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو بصفة مراقب في الامم المتحدة.