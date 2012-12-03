الكويت تثبت إمدادات الخام لآسيا في يناير-مارس
طوكيو 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر تجارية مطلعة اليوم الاثنين إن الكويت تعتزم تزويد اثنين على الأقل من المشترين الآسيويين بكميات النفط الخام المتعاقد عليها كاملة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار.
ودأب البلد عضو منظمة أوبك على توريد كامل الكميات المتعاقد عليها لآسيا منذ يوليو تموز 2011 عندما أنهى خفضا نسبته خمسة بالمئة ظل يعمل به منذ فبراير شباط 2009. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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