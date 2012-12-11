مسؤول كويتي: لا حاجة لتغيير الانتاج في اجتماع أوبك

الكويت 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مسؤول كويتي في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء إنه لا حاجة لان تأخذ أوبك قرارات بشأن تغيير الانتاج في اجتماعها المقرر غدا في فيينا.

ونقلت صحيفة السياسة عن فاروق الزنكي الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية قوله إن هناك توازنا بين الطلب والعرض في أسواق النفط العالمية ولا حاجة لزيادة أو نقص إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك خلال الاجتماع غدا.