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وزير النفط الكويتي هاني حسين يحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة

Tue Dec 11, 2012 7:02pm GMT
 
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الكويت 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان رئيس وزراء الكويت أبقى على وزير النفط هاني عبد العزيز حسين في مجلس الوزراء الجديد وأعاد صانع السياسة المخضرم مصطفى جاسم الشمالي الي منصب وزير المالية.

وجاء الاعلان بعد ان رفع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح قائمة مجلس وزرائه الجديد المؤلف من 15 قدما إلي أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح للموافقة عليها. وقالت كونا في وقت سابق ان الشيخ صباح وافق على التشكيلة الوزارية الجديدة.

ويحل الشمالي محل نايف الحجرف الذي تولى وزارة المالية في مايو ايار. ويشغل حسين منصب وزير النفط منذ فبراير شباط.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية-هاتف 0020225783292)
 