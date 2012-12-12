نبذة- وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي

12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - نبذة عن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي

تاريخ التعيين: ديسمبر كانون الأول 2012

حقائق أساسية:

- عاد الشمالي إلى مجلس الوزراء بعد أن اضطر للاستقالة في مايو ايار 2012 تحت ضغط من نواب المعارضة في البرلمان الذين اتهموه بسوء الإدارة وهي اتهامات نفاها.

- عين وزيرا للمالية للمرة الأولى في 2007 واحتفظ بمنصبه في بضعة تعديلات وزارية وعمل في الوزارة لأكثر من أربعة عقود.

- في نوفمبر تشرين الثاني 2011 حذر الشمالي من أن ارتفاع الاجور في القطاع العام يشكل خطرا حقيقيا على ميزانية الدولة وأن الكويت قد تسجل عجزا في الميزانية إذا استمر هذا الاتجاه.

- يواجه الشمالي مهمة صعبة تتمثل في المساعدة في تمرير إصلاحات اقتصادية في الكويت تعطلت بسبب صراع طويل بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة.

- وهو أحد أربعة نواب لرئيس الوزراء والوحيد الذي تقلد هذا المنصب في مجلس الوزراء الحالي من خارج الأسرة الحاكمة.