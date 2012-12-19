مقدمة 1-فوستر ويلر توقع عقدا لمشروع الوقود النظيف في الكويت

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الكويت 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة فوستر ويلر للأعمال الهندسية اليوم الأربعاء إنها وقعت عقدا قيمته نحو 500 مليون دولار مع الكويت لإدارة مشروع للوقود النظيف في مصفاتين للنفط.

ويشكل مشروع الوقود النظيف في مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبد الله جزءا من خطة تنمية لأجل أربع سنوات أعلنتها الكويت عام 2010. وأرجئ تنفيذ الخطة لعدة أسباب من بينها الاضطرابات السياسية في الدولة العضو في أوبك.

وتخطط الكويت لإنفاق 4.6 مليار دينار كويتي (16.4 مليار دولار) إجمالا على مشروع الوقود النظيف لتحديث المصافي وتعزيز طاقتها.

ووقعت فوستر ويلر ومقرها سويسرا عقد الإدارة والاستشارات مع شركة البترول الوطنية الكويتية. وقالت فوستر ويلر إنها تتوقع اكتمال المشروع في الربع الثاني من عام 2018.

وذكرت الشركة أنها ستقيد قيمة إيرادات العقد ضمن أرباح الربع الرابع. وكانت وسائل إعلام كويتية قد قالت في أغسطس آب إن فوستر ويلر هي اختيار شركة البترول الوطنية الكويتية.

وقالت الشركة في بيان إن أعمال التطوير ستزيد طاقة المصفاتين 264 ألف برميل يوميا لتصل إلى 800 ألف برميل يوميا.

وذكرت فوستر ويلر أن المشروع يهدف لزيادة تحويل زيت الوقود إلى منتجات أعلى قيمة. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على هذه المنتجات بسبب المعايير الصارمة لوقود النقل.