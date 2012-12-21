إعادة-تحقيق-انتخابات الكويت تعمق الانقسام بين القبائل والحضر

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من سلفيا وستال ومحمود حربي

الكويت 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - في غرفة فاحت فيها رائحة البخور تناول 12 رجلا يرتدون الملابس التقليدية الكويتية الشاي وهم يناقشون المستقبل السياسي للقبائل الكويتية في إحدى "الديوانيات" الكثيرة بالبلاد وهي تجمعات اجتماعية تقليدية تعقد في المساء يرجع تاريخها إلى ما قبل نشأة الكويت نفسها.

وباتت القضية تحظى بأهمية كبيرة في المناطق القبلية بعد إدخال تعديلات على نظام التصويت قبل الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أول ديسمبر كانون الأول دفعت السياسيين المعارضين إلى المقاطعة ومن بينهم زعماء قبليون قالوا إن التعديلات تصب في غير صالحهم بصفة خاصة.

وقال فواز الجدعي وهو محام كان في الديوانية إن الخلاف يظهر أن غياب التوازن في السلطة لا يزال واضحا بين من هم "داخل وخارج السور" في إشارة إلى الأسوار التي أحاطت منطقة العاصمة من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين وصارت رمزا للفصل بين القبليين وسكان الحضر.

وأضاف وهو يمسك بمسبحة صفراء "لا تشكل القبائل سوى جزء صغير من النظام المالي.. ليس هناك تمثيل حقيقي (لها) في الحكومة."

وتابع قوله "معظم الأشخاص الذين يهيمنون على وسائل الإعلام ويتخذون القرارات من سكان المناطق الحضرية."

هذا الانقسام يمثل أحد مصادر التوتر في الكويت وقد ينطوي على مشكلات أكبر في الوقت الذي ينمو فيه عدد أبناء القبائل ويزدادون ازدهارا ويطالبون بنصيب أكبر من السلطة السياسية.