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ارتفاع التضخم السنوي في الكويت إلى 2.3% في نوفمبر

Mon Dec 24, 2012 8:00am GMT
 
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الكويت 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - نشرت وكالة الأنباء
الكويتية (كونا) اليوم الاثنين البيانات التالية لأسعار المستهلكين
في نوفمبر تشرين الثاني وذلك نقلا عن مكتب الإحصاءات الكويتي:
    
تضخم أسعار المستهلكين (%)    نوفمبر 2012    أكتوبر 2012   
نوفمبر 2011
 التغير الشهري               0.3           0.3           0.0
 التغير السنوي               2.3           2.1           4.2
    ملحوظة: توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أيلول أن
يبلغ متوسط التضخم 3.9 بالمئة في 2012 انخفاضا من 4.8 بالمئة في
2011.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 