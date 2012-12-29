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وكالة: الديون غير المنتظمة للبنوك الكويتية 6.8% من محفظة الائتمان

Sat Dec 29, 2012 11:57am GMT
 
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الكويت 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال محافظ بنك الكويت المركزي إن نسبة الديون النقدية غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك الكويتية بلغت 6.8 بالمئة في 30 سبتمبر أيلول الماضي.

وأضاف المحافظ محمد الهاشل في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن نسبة المخصصات المحددة والعامة والاحترازية التي كونتها هذه البنوك إلى إجمالي الديون النقدية غير المنتظمة لديها بلغت نحو 82.2 بالمئة في الفترة نفسها. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 