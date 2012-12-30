نمو الاقراض المصرفي بالكويت 3.8% على أساس سنوي في نوفمبر

30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات لبنك الكويت المركزي اليوم الأحد استقرار نمو المعروض النقدي (ن2) عند خمسة بالمئة على أساس سنوي في نهاية نوفمبر تشرين الثاني. ووفقا للبيانات فقد زاد الاقراض المصرفي للقطاع الخاص 3.8 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر بعد زيادة معدلة نسبتها 3.7 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. المعروض النقدي نوفمبر 2012 أكتوبر 2012 نوفمبر 2011 التغير السنوي في (ن1) 17.1% 10.2% 8.3% التغير السنوي في (ن2) 5.0% 5.0% 8.2% التغير السنوي في (ن2-ن1) 1.6% 3.5% 8.1% مطالبات البنوك للقطاع الخاص على أساس سنوي 3.8% 3.7% 2.7% الأصول الأجنبية للمركزي الكويتي: بالمليار دينار 7.4 7.4 6.6 نسبة التغير السنوي 12.3% 17.2% 17.7% ملحوظة: النسب المئوية حسابات لرويترز من واقع بيانات رسمية. بعض بيانات أكتوبر 2012 معدلة. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)