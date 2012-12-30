Sun 25 Dec 2016 | 1:47 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو الاقراض المصرفي بالكويت 3.8% على أساس سنوي في نوفمبر

Sun Dec 30, 2012 3:43pm GMT
 
[-] نص [+] 

30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات لبنك الكويت
المركزي اليوم الأحد استقرار نمو المعروض النقدي (ن2) عند خمسة
بالمئة على أساس سنوي في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.
    ووفقا للبيانات فقد زاد الاقراض المصرفي للقطاع الخاص 3.8
بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر بعد زيادة معدلة نسبتها 3.7 بالمئة
في أكتوبر تشرين الأول.
    
المعروض النقدي           نوفمبر 2012    أكتوبر 2012    نوفمبر
2011
التغير السنوي في (ن1)       17.1%          10.2%         8.3%
التغير السنوي في (ن2)       5.0%           5.0%          8.2%
التغير السنوي في (ن2-ن1)    1.6%           3.5%          8.1%
مطالبات البنوك للقطاع
الخاص على أساس سنوي       3.8%            3.7%          2.7%
    
الأصول الأجنبية للمركزي الكويتي:
بالمليار دينار            7.4              7.4          6.6
نسبة التغير السنوي        12.3%            17.2%        17.7%
    ملحوظة: النسب المئوية حسابات لرويترز من واقع بيانات رسمية.
بعض بيانات أكتوبر 2012 معدلة.

 (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي -
هاتف 0020225783292)
 