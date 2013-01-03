مشتر كويتي يشتري 60 ألف طن من الذرة والشعير من أمريكا الجنوبية

هامبورج 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال متعاملون أوروبيون اليوم الخميس إن مشتريا من الكويت اشترى نحو 30 ألف طن من الذرة و30 ألف طن من علف الشعير في عطاء من المرجح أن يأتي من أمريكا الجنوبية.