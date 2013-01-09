صحيفة: الكويت تبحث استيراد الغاز الطبيعي من أمريكا

الكويت 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأربعاء إن الكويت الغنية بالنفط تبحث استيراد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة لتلبية احتياجاتها لتشغيل محطات الكهرباء وتحلية المياه.

ونقلت الصحيفة عن ناصر المضف العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية قوله "قطاع التسويق العالمي يبحث حاليا مدى إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من أميركا ومدى إمكانية تحقيق ذلك من خلال بعض الموردين."

ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وتستورد الكويت الغاز الطبيعي عبر شركات عالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد لمحطات توليد الكهرباء ولاسيما في فصل الصيف.

كانت الكويت بدأت استيراد الغاز المسال في 2009 من خلال منشأة مؤقتة لتلبية الطلب على الكهرباء في أشهر الصيف وغالبا ما توقف الاستيراد في أكتوبر تشرين الأول مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع الطلب على تكييف الهواء.