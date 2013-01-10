مؤشر دبي يرتفع لأعلى مستوى في عامين وأسهم مصر تتراجع بعد موجة صعود

من نادية سليم

دبي 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل مؤشر بورصة دبي أعلى إغلاق له في عامين اليوم الخميس بفضل المعنويات الإيجابية تجاه الأسهم الإماراتية مع المراهنة على توزيعات نقدية قوية وأرباح لعام 2012 بينما انخفض مؤشر البورصة المصرية بعد سبع جلسات متتالية من المكاسب.

وقال علي إدو مدير المحافظ لدى شركة المستثمر الوطني "كان أداء السوق مثيرا للإعجاب وبدأت كثير من الأموال المتوقفة تتدفق إلى السوق."

وبين الأسهم الكبيرة ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9 بالمئة مواصلا صعوده للجلسة السادسة على التوالي بينما صعد سهم أرابتك للإنشاءات 1.5 بالمئة.

وقفز سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 9.6 بالمئة بعد أن صعد 15 بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة. ويقول متعاملون إن هذه الحركة سببها المضاربات وليس لها ما يبررها من العوامل الأساسية.

وقال ادو "تحدث مضاربة على العديد من الأسهم في السوق وهو ما لا يشعرني بارتياح."

وارتفع مؤشر دبي 0.6 بالمئة إلى 1756 نقطة وهو أعلى إغلاق له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010.

ولم يخترق المؤشر بعد مستوى 1778 نقطة الذي سجله في مارس اذار 2012. وبلغت مكاسب مؤشر دبي هذا الاسبوع 4.5 بالمئة.