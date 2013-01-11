الكويت ترفع سعر البيع الرسمي لنفطها لزبائن آسيا لشحنات فبراير

طوكيو 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر تجارية اليوم الجمعة إن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى زبائن آسيا للشحن في فبراير شباط 0.30 دولار الى متوسط أسعار خامي عمان ودبي مضافا اليه 0.95 دولار للبرميل.