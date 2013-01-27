مقدمة 1-لجنة برلمانية توافق على اسقاط الفوائد عن الكويتيين المقترضين بين 2002 و2008

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الكويت 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان وافقت اليوم الأحد على اقتراح بسن قانون يقضي بأن تقوم الدولة باسقاط فوائد القروض عن المواطنين المقترضين بين أول يناير كانون الثاني 2002 وحتى ابريل نيسان 2008 ومنح المواطنين غير المقترضين ألف دينار (3.6 ألف دولار) للفرد.

ويحتاج هذا المقترح إلى موافقة مجلس الأمة (البرلمان) ثم موافقة أمير الكويت قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

ويزيد عدد المواطنين الكويتيين عن 1.1 مليون نسمة بينما يبلغ التعداد الكلي للسكان في الدولة النفطية عضو منظمة أوبك نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وحظيت هذه الخطوة برفض حكومي لكن النواب الموالين للحكومة يتعرضون لضعوط شعبية ترى ضرورة استفادة المواطنين من الفوائض النفطية الضخمة التي تراكمها الحكومة لاسيما في ظل عدم تنفيذ مشاريع كبرى يستفيد منها المواطنون.

واستمعت اللجنة في جتماعات سابقة إلى رأي كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف الكويتية.

ونقلت كونا عن النائبة صفاء الهاشم مقررة اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان قولها ان اللجنة "لم تقتنع تماما بالرأي الحكومي" لذا وافقت بإجماع أعضائها على مقترح سداد الحكومة من خزينة الدولة لفوائد القروض عن المدة الزمنية المذكورة ومنح مبلغ ألف ينار لمن لم يستفد من اقتراح القرض بما يمكنه من تسديد التزاماته للدولة.

وأضافت الهاشم أن اللجنة وافقت على إنشاء وحدة في بنك الكويت المركزي لتلقي شكاوى المقترضين وإعادة تسمية صندوق المتعثرين إلى صندوق الأسرة مع فتحه لمن يريد الاستفادة منه ضمن شروط وضوابط الصندوق.