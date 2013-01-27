تويتر تطلق خدمات إعلانية في الشرق الأوسط

من ماثيو سميث

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - أطلقت تويتر خدمات إعلانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اليوم الأحد إذ يسعى موقع التواصل الاجتماعي للاستفادة من نمو قاعدة مشتركيه لثلاثة أمثالها عقب استخدامه على نطاق واسع خلال احتجاجات الربيع العربي.

والإعلان الرقمي غير متطور نسبيا في المنطقة ويشكل نحو أربعة بالمئة فحسب من اجمالي الانفاق الاعلاني بها لكن وجود عدد كبير من الشباب المهتم بالتكنولوجيا وارتفاع معدل انتشار استخدام الانترنت يشير إلى فرص كبيرة للنمو.

وقال شايليش راو نائب رئيس تويتر للعمليات الدولية "كل منهما مرتبط بالاخر.. النمو السريع لقاعدة مستخدمينا والتوقيت الذي نريد فيه أن نساعد علامتنا التجارية على التواصل مع الجمهور."

ولا تعلن تويتر عدد مستخدميها من كل منطقة لكن راو قال إن قاعدة المستخدمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا زادت لثلاثة أمثالها خلال الاثني عشر شهرا الماضية. ويتجاوز عدد مستخدمي تويتر 200 مليون مستخدم على مستوى العالم.

وعينت الشركة كونكت آدز المصرية والمملوكة لأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا لاطلاق خدماتها الاعلانية بصفة مبدئية في مصر والسعودية وباكستان والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة إن من بين عملائها المؤكدين بيبسي واتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية.

وتقول تويتر إن المنتجات التي تروجها عادة ما يكون لها معدل استجابة من المستخدمين بين واحد وثلاثة بالمئة وهو أعلى كثيرا من معدل الاستجابة للإعلانات التقليدية البالغ بين 0.1 و0.5 بالمئة.