استطلاع يتوقع تقلص فوائض ميزانيات دول الخليج وتباطؤ النمو

من مارتن دوكوبيل

دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهر مسح اجرته رويترز اليوم الثلاثاء أن أغلب دول الخليج العربية المصدرة للنفط ستشهد تراجعا في فوائض ميزانياتها هذا العام حيث سيؤدي الانفاق الحكومي الكثيف وتراجع أسعار النفط إلى تقليص معدلات النمو.

وزادت الحكومات في مختلف دول الخليج الانفاق على الرعاية الاجتماعية مع اندلاع الاضطرابات في العالم العربي. كما زادت الانفاق على مشروعات التنمية في محاولة لخفض اعتمادها على النفط.

وقال صندوق النقد الدولي في أكتوبر تشرين الأول إن السعودية اكبر اقتصاد عربي رفعت ميزانيتها لعام 2013 بنسبة 19 بالمئة إلى 820 مليار ريال (219 مليار دولار). ومن المتوقع أن يزيد الانفاق الفعلي بنسبة 27 بالمئة عن ذلك المستوى. ونتيجة هذا الانفاق هي خفض فوائض الميزانية حتى إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة.

وفي أحدث مسح أجرته رويترز وشمل 17 محللا هذا الشهر خفض المحللون توقعاتهم لفوائض الميزانية لخمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2013.

لكن باستثناء البحرين التي ستزداد أوضاعها المالية سوءا في 2013 مازال من المتوقع أن تسجل دول المجلس فوائض كبيرة.

وفي السعودية من المتوقع أن ينخفض الفائض المالي إلى النصف ليبلغ 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام من 14.2 بالمئة في 2012. وكان استطلاع سابق لرويترز في سبتمبر ايلول قد توقع فائضا بنسبة 8.9 بالمئة لعام 2013.

ومن المتوقع ان تسجل الكويت أكبر فائض ويبلغ 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في ابريل نيسان وذلك مقارنة مع فائض مقدر بنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الجمالي في السنة المالية الحالية حيث عطلت أزمة سياسية الانفاق على مشروعات للتنمية.