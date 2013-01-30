أمير الكويت يعلن تقديم 300 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري

الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء إن الكويت تتعهد بتقديم 300 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري.

وصرح الشيخ صباح بذلك في افتتاح المؤتمر الدولي للمانحين الذي تستضيفه الكويت لجمع 1.5 مليار دولار لملايين المتضررين من الصراع المستمر في سوريا منذ نحو عامين.