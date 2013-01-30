مقدمة 1-حريق يغلق وحدة بمصفاة الشعيبة الكويتية
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دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية إن حريقا بمصفاة الشعيبة أغلق وحدة الخام الثقيل التي تبلغ طاقتها 54 الف برميل يوميا اليوم الأربعاء ولكن جرى اخماد الحريق سريعا.
وقال "شب حريق ولكن تم إخماده الآن.
"اغلقت وحدة الخام الثقيل ولم تحدث اصابات ولم تتأثر باقي وحدات المصفاة."
وأضاف المتحدث أن رجال الإطفاء لا يزالون في الموقع كإجراء احترازي. وتوقع استئناف العمل في الوحدة المغلقة في غضون الساعات الاربع والعشرين المقبلة.
ويوجد بالكويت ثلاث مصاف بطاقة إجمالية 930 ألف برميل يوميا.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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