كويت إنرجي تشتري 15% من حقل نفط يمني وتتطلع للاستثمار بالعراق

الكويت 3 فبراير شباط (رويترز) - قالت سارة أكبر المديرة التنفيذية لشركة كويت إنرجي اليوم الأحد إن الشركة اشترت 15 بالمئة من حقل نفطي في اليمن من شركة هنت الأمريكية وإنها تتطلع للمشاركة في المناقصات التي ستطرحها الحكومة العراقية لاستكشاف الغاز الطبيعي.

وقالت أكبر في مؤتمر صحفي "لنا تواجد كبير باليمن .. طموحنا أن نزيد استثماراتنا .. نعتقد بوجود فرص كبيرة في اليمن في الوقت الحاضر .. هذه بداية."

ورفضت الإجابة على سؤال عن قيمة الصفقة لكنها أوضحت أن "البلوك رقم 5" الذي اشترت الشركة 15 بالمئة منه تشترك فيه أيضا توتال الفرنسية وإكسون الأمريكية وكوفبيك الكويتية وشركة أخرى يونانية بالإضافة لشركة يمنية.

وأضافت أن كويت إنرجي تتطلع للمنافسة على عقود استكشاف الغاز الطبيعي في العراق.

وقال "هناك جولة جديدة للتراخيص للحقول الغازية .. إن شاء الله عندما تطرح ستشارك شركتنا فيها."

وفي الأسبوع الماضي وقع تحالف تقوده كويت إنرجي ويضم دراجون أويل عقدا نهائيا مع وزارة النفط العراقية لاستكشاف وتطوير منطقة الرقعة التاسعة الواقعة في محافظة البصرة على مساحة 866 كيلومترا مربعا.

كان التحالف قد فاز بالعقد خلال جولة التراخيص النفطية الرابعة التي طرحها العراق في مايو أيار من العام الماضي. وستكون كويت إنرجي المشغل الرئيسي للرقعة بحصة تشغيلية تبلغ 70 بالمئة في حين تملك دراجون أويل النسبة الباقية.

وأضافت أكبر أن الشركة "في المراحل النهائية لتوقيع اتفاق مع شركة ابسكو لتأسيس شركة مشتركة للقيام بالدراسات التي تتعلق بالحقول الليبية."

وتوقعت ألا تكون هناك عمليات نفطية جديدة في ليبيا خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة إلى أن يستتب الوضع السياسي هناك وإعادة بناء مؤسسات الدولة.